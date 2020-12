Proteção Civil registou 129 ocorrências provocadas pelo mau tempo

A Proteção Civil registou, entre as 20h00 de terça-feira e as 18h00 desta quarta-feira, 129 ocorrências na sequência do mau tempo que afetou várias zonas do país.

A maioria dos alertas estava relacionada com a queda de árvores e pequenas inundações devido ao vento e chuva forte. O comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), afirmou, em declarações à agência Lusa, que o distrito de Viana do Castelo foi aquele que registou um maior número de ocorrências (26), seguindo-se Lisboa com 20 situações e o Porto com 17.

"Grande parte delas foram registadas de noite e de madrugada", revelou o mesmo responsável, acrescentando que se trataram de ocorrências "relativamente curtas" e sem danos: 46 quedas de árvores, 36 inundações, 12 quedas de estruturas e 30 limpezas de via devido à neve.