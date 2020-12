FC Porto vence Paços de Ferreira e está na 'final four' da Taça da Liga

O FC Porto venceu, esta quarta-feira, o Paços de Ferreira por 2-1, garantindo assim um lugar na 'final four' da Taça da Liga, a disputar em Leiria entre 16 e 23 de janeiro.

O marcador só foi inaugurado na segunda parte, com um golo de Malang Sarr, o seu primeiro ao serviço dos dragões, aos 73’. Aos 80’, o colombiano Luis Díaz aumentou a vantagem do FC Porto.

Pouco depois, os pacenses conseguiram reduzir para 2-1 com um golo de Adriano Castanheira aos 82’.

O FC Porto fica assim apurado para a ‘final four’ da Taça da Liga, competição que este ano é disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.