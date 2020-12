Homem assalta McDonald’s armado com motosserra

O alerta chegou terça-feira à tarde ao departamento da Polícia de Westbrook em Portland, no estado norte-americano do Maine. Um homem, identificado depois como Alice Sweet, estava a perseguir pessoas armado com uma motoserra num restaurante da McDonald’s.

Segundo a investigação, Sweet conseguiu entrar na cozinha e roubar alguma comida enquanto tinha a motoserra a funcionar.

Ao tentar fugir da polícia a pé, o homem ainda usou a 'arma' em dois carros, que estavam no parque de estacionamento do restaurante. Mas a polícia conseguiu rapidamente intercetar o suspeito numa loja de pneus, perto do McDonald’s que tinha assaltado.

Alice Sweet foi acusado de roubo, de comportamento perigoso e de resistência às autoridades.