Santana janta com Rio, Silvano e Maló em Lisboa

Pedro Santana Lopes está, esta quarta-feira à noite, a jantar com Rui Rio, José Silvano e Maló de Abreu num restaurante da Avenida da Liberdade, em Lisboa.,

Recorde-se que o SOL noticiou recentemente que o ex-presidente do Aliança e antigo líder do PSD foi sondado pela direção social-democrata para concorrer pelas listas do partido à Câmara de Sintra ou da Figueira da Foz nas autárquicas do próximo ano.

Antes do jantar de hoje com o presidente do PSD e com o secretário-geral, que é também o coordenador do processo autárquico, Santana Lopes colocou um post nas redes sociais recordando que passam precisamente 19 anos sobre a sua eleição para a Câmara de Lisboa.

O nome do restaurante não podia ser politicamente mais sugestivo: Seen.