Efemérides de 17 de Dezembro de 2020

2019 O Papa Francisco eliminou há 1 ano o segredo pontifício nos casos de pederastia e estabeleceu o dever de cooperar com a justiça quando existam mandatos executivos.

1777 A França, sempre rival da Inglaterra, foi a primeira nação a reconhecer a independência dos EUA, que ajudou a conseguir na guerra contra a sua metrópole, há 143 anos.

1892 Estreou há 128 anos o Ballet Quebra Nozes, beseado num texto do romancista francês Alexandre Dumas (1802-70), um dos 3 ballets compostos por Tchaikovsky (1840-93), no Teatro Mariinski, em São Petersburgo, então capital da Rússia.

1903 Realizou-se há 117 anos o primeiro voo de uma aeronave, com motor próprio, pelos irmãos Orville e Wilbur Wright, na Carolina do Norte, EUA.

1973 A Assembleia Geral da ONU excluiu há 47 anos os poderes de representatividade de Portugal sobre "os territórios em África", limitando-os ao "interior das suas fronteiras na Europa".

1989 Morreram centenas de pessoas há 31 anos (já com o Bloco de Leste caído), na repressão policial da manifestação contra o regime de Nicolai Ceausescu (1918-89), na cidade romena de Timisoara – que haveria, embora procurasse resistir, de ser morto no dia de Natal.

1992 Os então Presidentes dos EUA, George Bush, e do México, Carlos Salinas, e o na altura primeiro-ministro do Canadá, Brian Mulroney, assinaram há 28 anos o Acordo de Comércio Livre na América do Norte, Nafta.

2007 Os 36 arguidos do caso UGT, que eram acusados de desviar verbas do Fundo Social Europeu na formação profissional prestada pela central sindical UGT, foram absolvidos há 13 anos, terminando assim um dos mais longos processos a decorrer nos tribunais portugueses.

2010 Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de fruta com um diploma universitário, imolou-se há 10 anos pelo fogo na cidade de Sidi Bouzid, marcando assim o início da revolução na Tunísia que se espalhará pelo Mundo Árabe, do Norte da África ao Médio-Oriente, dando origem a uma série de revoluções que ficam conhecidas por Primavera Árabe.

2014 O então líderes norte-americano e cubano, respetivamente Barack Obama e Raul Castro, anunciaram em simultâneo há 6 anos uma aproximação histórica entre os dois países; foi na altura libertado o norte-americano Alan Gross, detido há cinco anos em Havana, e por seu lado os EUA libertaram os últimos três membros do grupo que ficou conhecido como "Cinco de Cuba", condenados em 2001 por espionagem.

2015 A China lançau para o espaço há 5 anos o seu primeiro telescópio espacial, destinado a procurar matéria escura no universo e inserido num programa que incluia a colocação em órbita de mais três satélites científicos durante 2016.

