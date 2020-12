Praxe na Universidade do Minho. "Nunca a vontade dos alunos de Biologia e Geologia foi de discriminação racial"

"Tratava-se, única e exclusivamente, da representação de um povo tribal, guerreiro, que mostra as cores em momentos de celebração, em comparação com a nossa Latada, um momento de celebração e de integração", pode ler-se no comunicado.

"Temos sido assolados com vários comentários negativos sobre as nossas tradições. O que para nós é inocente e não passa do retrato cultural de diferentes povos, para outros é visto como racismo e como uma atitude pejorativa para com uma raça", começou por esclarecer o Cabido de Cardeais, órgão que tutela a praxe na Universidade do Minho, em comunicado, nesta quinta-feira. Recorde-se que, na semana passada, um vídeo de uma praxe dos alunos do curso de Biologia e Geologia, da instituição de Ensino Superior anteriormente referida, tornou-se viral. Em causa está o facto de os jovens terem a cara e o corpo pintado de preto, nessas imagens, enquanto cantam "somos conhecidos por canibais".

"Nunca, em momento algum, a vontade dos alunos de Biologia e Geologia foi de discriminação racial ou do uso de uma prática extremamente condenável. A Praxe É união, a Praxe É integração e a Praxe É justa, idónea e equitativa, NÃO discrimina género, crença ou etnia", esclareceu o órgão suprarreferido, aludindo à "blackface", levada a cabo pelos caloiros (estudantes do primeiro ano da licenciatura que participam nas ações de praxe) que tem vindo a ser fortemente criticada. A verdade é que esta prática surgiu por volta do séc.XIX, nos EUA, quando as pessoas negras eram ridicularizadas para o entretenimento da população branca. Desta forma, os estereótipos negativos eram associados à cor da pele, quando os atores a pintavam em espectáculos humorísticos, comportando-se de formas específicas para ilustrar comportamentos, como os sotaques, que os brancos associavam aos negros.