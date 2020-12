António Costa em quarentena e cancela viagens a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau

A decisão foi apresentada através de um comunicado do gabinete do primeiro-ministo, adiantando também a informação de que Costa está à espera do diagnóstico do teste à covid-19 e encontra-se em isolamento profilático. O teste foi feito por uma equipa do INEM que se deslocou à residência oficial de São Bento e testou toda a comitiva que foi com Costa a Paris esta quarta-feira. Entretanto, já cancelou as suas viagens marcadas para São Tomé e Príncipe e Guine-Bissau.

"Mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância. O primeiro-ministro não apresenta quaisquer sintomas", lê-se na nota.

A ministra da Saúde, Marta Temido, foi substituir o chefe do Governo na reunião sobre o plano de vacinação contra a covid-19, que se realiza hoje, e fará um briefing após a mesma.

Notícia atualizada às 11h53.