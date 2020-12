Sem-abrigo é surpreendido com mudança de visual e fica irreconhecível | FOTO

João Coelho Guimarães, 45 anos, é sem-abrigo em Goiânia, no Brasil, e nos últimos anos descuidou-se com a aparência, apresentando uma barba longa, despenteada, e também um cabelo longo, sem arranjo. Só que tudo mudou quando, no sábado passado, teve direito a uma mudança radical de visual só por pedir uma lâmina de barbear emprestada.

Quando João passou pela uma loja de moda masculina, que também é alfaiataria e barbearia, o dono, Alessandro Lobo afirma que teve um “estalo” e decidiu dar ao sem-abrigo um “dia de beleza”.

“Foi espontâneo. Ele passou na porta e estava muito barbudo. Pediu uma lâmina de barbear. Eu já o conheço há uns dois meses, sempre passa aqui. Então, surgiu a ideia de dar um banho de loja nele”, conta o dono do espaço, que é também cantor sertanejo, citado pelo G1.

João ficou quase irreconhecível depois de fazer a barba, o bigode, tratar do cabelo e de se vestir a rigor, com uma camisa e um blazer. Aliás, Alessandro ofereceu-lhe ainda uma calça, sapatos e outras duas camisas.

O dono da loja relata que João não é dado a conversas, mas certo é que saiu de lá muito grato, disse. "[Falar sobre isso] me emociona. O cara é igual a nós. Tem cabeça boa", admitiu Alessandro.