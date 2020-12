Ian McKellen, o eterno Gandalf, foi vacinado contra a covid-19

Sir Ian McKellen, o eterno Gandalf na saga O Senhor dos Anéis, foi vacinado contra o novo coronavírus e fez questão de partilhar a novidade nas redes sociais. "Quem chega à minha idade só está vivo porque recebeu vacinações anteriores", salientou o ator de 81 anos.

McKellen recebeu a vacina da Pfizer, no Hospital Universitário Queen Mary, em Londres. "Não tenho qualquer hesitação em recomendar a vacina" disse, apontando que esta é "indolor" e "conveniente".

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc