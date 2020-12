Casal que esteve fugido durante oito anos capturado pela Polícia Judiciária

O casal estava desaparecido desde 2012 e foi agora detido pela Polícia Judiciária, em Chaves. Têm pendentes mandados de detenção, para cumprimento de pena de 6 anos de prisão, e foram apanhados depois de um deles se envolver numa discussão no mês passado onde ocorreu uma troca de tiros.

Encontravam-se em fuga há oito anos. O casal, de 38 e 39 anos, que foi detido no passado dia 19 de novembro, trocava constantemente a residência, fosse em Portugal ou em Espanha, mudava com alguma frequência de viatura e utilizava falsas identidades para iludir as autoridades.

No dia 19 de novembro, o homem envolveu-se numa discussão à mão armada à saída de um restaurante em Paços de Brandão e atingiu três pessoas, que foram atingidas em zonas vitais do corpo. Apesar dos ferimentos, todas acabaram por sobreviver.

As autoridades foram chamadas ao local e acabaram por deter o casal de feirantes, que tinha em sua posse uma pistola de calibre 9mm e uma espingarda caçadeira.

O casal está acusado de detenção de arma proibida, furto qualificado, tráfico de armas, tráfico de estupefaciente e falsificação de documentos. Tanto o homem como a mulher têm mandados de detenção e também um cumprimento de penas de seis anos de prisão, ainda pendentes