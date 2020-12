Marcelo Rebelo de Sousa sobre a vacina: "não haja ilusões"

No dia em que Marcelo Rebelo de Sousa assina o decreto para a renovação do estado de emergência, que decorrerá de 24 de dezembro a 7 de janeiro, sublinha que “não haverá senão um número muito pequeno de vacinados em janeiro”. “Não haja ilusões”, advertiu numa nota publicada esta quinta-feira no site da Presidência da República.

Sobre o plano de vacinação contra a covid-19, o Presidente da República afirmou que não haverá “nem nos meses imediatos, os milhões de vacinados necessários para assegurar uma ampla imunização que trave a pandemia”. Desta forma, o chefe de Estado apela que se cumpra “um contrato de confiança” entre “o Estado, o Presidente da República, a Assembleia da República ou o Governo” e “todos os outros nossos compatriotas, que sofrerão na vida, na saúde, no desemprego, nos rendimentos”.

“Só o cumprimento desse contrato de confiança poderá evitar o que nenhum de nós deseja: mais casos, mais insuportável pressão nos internados e nos cuidados intensivos e mais mortos”, sublinhou.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa alertou ainda que “ou celebramos o Natal com bom senso, maturidade cívica e justa contenção, ou janeiro conhecerá, inevitavelmente, o agravamento da pandemia”. Assim, apela a que num “tempo de dádiva, de partilha, de solidariedade” haja contenção para “poupar da pandemia os nossos familiares, vizinhos, amigos, que o mesmo é dizer, o nosso Portugal”, terminou.