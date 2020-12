Turismo. Atividade em queda livre com quedas de 63,3% nas dormidas

O turismo continua em queda, tal como tem acontecido em meses anteriores. Os últimos dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam esta tendência: o número de hóspedes recuou 59,7% e as dormidas diminuíram 63,3%, em outubro face ao mês homólogo do ano anterior. “Esta evolução representa uma nova aceleração das quebras homólogas da atividade turística, fortemente impactada pela pandemia, que em setembro já tinha sofrido recuos de 50,3% nos hóspedes e de 53,4% nas dormidas, diz o organismo.

As dormidas de residentes caíram 21,7% (-8,6% em setembro) e as de não residentes recuaram 76,4% (-71,8% no mês anterior).

Os proveitos totais registaram uma variação de -67,7% (-59,1% em setembro) e atingiram 126,2 milhões de euros. Os proveitos de aposento fixaram-se em 90,7 milhões de euros, diminuindo 68,7% (-59,5% no mês anterior).

Em outubro, 32,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (25,9% em setembro).“Em outubro, considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 1,1 milhões de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, correspondendo a evoluções de -58,5% e -61,2%, respetivamente (-51,6% e -51,2% em setembro, pela mesma ordem)”, refere o INE.

Regiões em queda

Todas as regiões registaram quedas homólogas nas dormidas de turistas em outubro, tendo as descidas mais acentuadas ocorrido na Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e Açores. Ainda assim, o Alentejo e a região Centro registaram as quedas mais baixas, de 29,4% e 49,3%, respetivamente, segundo o INE.

A nível nacional as dormidas de hóspedes recuaram 63,3% em outubro, face ao mesmo mês homólogo de 2019, sendo que na Área Metropolitana de Lisboa, no Algarve e nos Açores a contração atingiu os 76,7%, 63,7% e 61,4%, respetivamente.

Apesar desta quebra, o Algarve concentrou 30,1% das dormidas, seguindo-se o Norte e a Área Metropolitana de Lisboa (ambos com 17,3%) e o Centro (14,3%). No acumulado dos primeiros 10 meses do ano, as regiões que apresentaram menores diminuições no número de dormidas foram o Alentejo (-35,7%), o Centro (-50,5%) e o Norte (-56,8%).

Em sentido contrário, as maiores reduções verificaram-se nos Açores (-71,8%), na Área Metropolitana de Lisboa (-69,9%) e na Madeira (-66,4%).

Receitas do turismo mundial

O turismo mundial deverá registar uma queda de receitas de 1,1 biliões de dólares (cerca de 900 mil milhões de euros) em 2020, devido às restrições adotadas para travar a pandemia . Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), com estes dados o turismo regressa em 2020 - o pior ano da história do setor - aos números de 1990 e pode provocar uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) mundial equivalente a dois biliões de dólares (cerca de 1,63 biliões de euros).

A agência de turismo das Nações Unidas prevê que na segunda metade de 2021 haverá uma retoma da atividade no setor, mas um regresso aos níveis de 2019 poderá levar entre dois anos e meio a quatro anos.

Durante os primeiros 10 meses do ano, as chegadas internacionais caíram 72% (900 milhões) devido às restrições de viagens, à baixa confiança dos consumidores e à luta global para conter a propagação do vírus. A OMT estima que uma queda de mil milhões de chegadas internacionais para o total do ano.