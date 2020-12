Morreu cantora cabo-verdiana Celina Pereira

A cantora cabo-verdiana Celina Pereira morreu aos 80 anos, esta quinta-feira, em Lisboa, onde residia, vítima de doença, confirmou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente.

"Falei com o embaixador [de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro] que me confirmou o passamento da Celina [Pereira] e estou a aguardar mais informações, nomeadamente as questões do funeral e todos os detalhes", disse o ministro cabo-verdiano à agência Lusa.

Celina Pereira, natural da ilha da Boa vista, foi condecorada em 2003 pelo então Presidente da república, Jorge Sampaio, com a medalha de mérito – grau comendadora – pelos serviços prestados às artes e à cultura de Cabo Verde.