Sociedade

18 de dezembro 2020

Mau tempo continua durante o fim de semana

A partir desta sexta-feira até domingo, a chuva forte e a agitação marítima vão deixar 12 distritos, grande parte deles no Minho e no Douro Litoral, sob aviso amarelo, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).