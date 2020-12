Efemérides de 18 de dezembro

1792 O político revolucionário britânico Thomas Paine (1737-1809), que influenciou a Revolução Francesa e participou na Guerra da Independência americana, foi julgado à revelia há 228 anos, em Inglaterra, pela obra "Os Direitos do Homem".

1878 Desmoronou há 142 anos a torre central do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, precisamente durante a sua construção, numa remodelação do edifício.

1944 Saiu há 76 anos o primeiro número do matutino francês e parisiense Le Monde, com a data do dia seguinte, 19 de Dezembro, ícone da Imprensa Mundial, fundado pelo jornalista Hubert Beuve-Méry (1902-89), seu primeiro director (até 1969).

1949 Foi colocada há 71 anos a primeira pedra para a construção do Santuário do Cristo Rei (em Almada, virado para Lisboa), sendo inaugurado cerca de 10 mais tarde – inspirado no Cristo Redentor do Rio de Janeiro (1931).

1957 Entrou em funcionamento há 63 anos a primeira central nuclear civil para fornecimento de energia, em Shippingport, na Pensilvânia, EUA.

1961 Os territórios de Goa, Damão e Diu foram ocupados há 59 anos por tropas da União Indiana, que punha assim termo de facto à Índia Portuguesa.

1965 Foi criado há 55 anos, em pleno salazarismo, o Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, a partir do Museu Etnográfico, fundado em 1893 pelo etnógrafo José Leite de Vasconcelos (1858-1941).

1970 Entrou em vigor há 50 anos a Lei do divórcio, em Itália, no meio de enorme polémica e com a firme oposição da Igreja Católica e do Vaticano.

2004 As Finanças deram há 16 anos, durante o curto Governo de Santana Lopes (de Julho de 2004 a Março de 2005), 15 dias à Liga de Clubes, clubes desportivos e SADs para regularizarem as dívidas ao fisco e à Segurança Social, superiores a 20 milhões de euros.

2006 O Irão substituiu há 14 anos o dólar norte-americano pelo euro como moeda de referência para as suas trocas com o exterior e para os seus bens no estrangeiro.

2017 A Direção do Partido Socialista deu início há 3 anos ao processo de expulsão de 320 militantes que concorreram em listas adversárias ou como independentes nas anteriores eleições autárquicas, por considerar que a situação não podia “passar em branco”.

2019 Donald Trump, que queria ser Presidente dos EUA toda a vida ignorando as eleições, converteu-se há 1 ano no terceiro Presidente dos EUA que se enfrenta no Senado a um juízo político ("impeachment"), por abuso de poder e obstrução ao Congresso.