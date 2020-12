Governo designa ex-comandante-geral da GNR Botelho Miguel como novo diretor do SEF

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, designaram o tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel como Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI), emitido esta sexta-feira, o tenente-general Botelho Miguel vai "dirigir o processo de reestruturação deste Serviço e assegurar a separação orgânica entre as suas funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes”.

Natural de Lisboa, Botelho Miguel é mestre em Ciências Militares - ramo de Artilharia - e licenciado em Engenharia de Sistemas Decisionais. Exerceu vários cargos de comando entre 2010 e 2020 na Guarda Nacional Republicana (GNR), onde cessou funções como Comandante-Geral em julho.

De realçar que Botelho Miguel assume o cargo depois da demissão de Cristina Gatões, na sequência do caso que envolve a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa.