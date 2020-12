China procura software que reconhece o rosto de minorias étnicas

Os uigures, perseguidos por Pequim, têm mais um motivo de preocupação, com o desenvolvimento de tecnologia que reconhece etnias.

O desenvolvimento e a complexidade das tecnologias de reconhecimento facial têm gerado debate sobre a sua utilização ética. O assunto regressa às bocas do mundo depois de uma investigação do New York Times descobrir que a Alibaba, o conglomerado de comércio online líder na China, criou um software capaz de identificar uigures, uma minoria étnica chinesa maioritariamente muçulmana, através de reconhecimento facial.

A empresa de vigilância industrial norte-americana IVPM denunciou este novo software, afirmando que o descobriu na cloud da Alibaba, onde surgiam vídeos a explicar como usar este programa para detetar uigures e outros membros de minorias étnicas em fotos e vídeos.

A ideia seria polémica em qualquer caso, mas os receios aumentam dado que os uigures, maioritariamente originários de Xinjiang, no noroeste da China, são perseguidos há anos. Mais de um milhão de uigures foram detidos em campos de concentração, sendo Pequim acusada de tentar destruir a sua herança religiosa e cultural, forçando-os a declarar lealdade ao Partido Comunista da China.

Nestes campos, os uigures são obrigados a realizar trabalho manual intenso e a assistir a aulas de reeducação ideológica, e há relatos de que as mulheres são alvo de esterilização forçada.

A China, que inicialmente negou a existência das instalações, diz agora que são centros destinados a fornecer treino vocacional, para prevenir o terrorismo e o extremismo religioso de forma voluntária.

Caso da Huawei Não é só a Alibaba que é acusada de testar software para reconhecimento facial dos uigures, mas também o gigante tecnológico chinês Huawei, segundo uma investigação do Washington Post, divulgada a semana passada,

Um relatório interno do grupo chinês, entretanto retirado do site da Huawei mas ainda disponível na internet, indicou que o seu software de reconhecimento facial estava em fase de testes e possibilitava “alertas para a presença de uigures” e reconhecimento de “idade, sexo e etnia”.

A Huawei e a Megvii – a startup especializada em reconhecimento facial com que a Huawei colaborou para criar este software – admitiram que o documento era verdadeiro; no entanto, a Huawei garantiu que este ainda não foi usado na vida real.

Questionado durante uma conferência de imprensa, o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, respondeu que a informação não merecia “nem sequer ser refutada”. Contudo, a notícia levou inúmeras celebridades a demarcarem-se da marca chinesa, incluindo o avançado francês do Barcelona, Antoine Griezmann, que era embaixador da Huawei desde 2017.