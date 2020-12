'Listen' de Ana Rocha de Sousa rejeitado na corrida aos Óscares

'Listen' foi o candidato elegido pela Academia Portuguesa de Cinema para a categoria dos filmes estrangeiros da 93ª edição dos Óscares. Porém, o filme infringe uma das regras de candidatura: contém mais minutos de diálogo (32%) em língua inglesa do que em língua portuguesa. Em comunicado, a Academia Portuguesa de Cinema confirmou que a Academia de Cinema dos Estados Unidos rejeitou a candidatura portuguesa do filme de Ana Rocha de Sousa à nomeação para Melhor Filme Internacional.

"Após análise do filme 'Listen' de Ana Rocha de Sousa, o 'International Feature Film Executive Comittee' considerou a candidatura não elegível e solicita o envio de um novo candidato com a máxima urgência possível", revela a academia.

"O fator de exclusão prende-se com um dos critérios de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa", acrescenta. Uma informação confirmada por Ana Rocha de Sousa à SIC. “Por esta razão e por ser candidato como um filme português foi desclassificado”, elucida a realizadora.

Uma de outras reações ao sucedido é do realizador Gonçalo Waddington, autor do filme “Patrick” que poderá substituir "Listen". "Pena que a Academia Portuguesa desconheça regra da língua que consta no regulamento dos Óscares da Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences", escreveu no Facebook.

Agora, a Academia Portuguesa de Cinema precisa de votar novamente um candidato e as escolhas estão entre 'Mosquito' de João Nuno Pinto, 'Patrick' de Gonçalo Waddington e 'Vitalina Varela' de Pedro Costa.

A primeira curta-metragem da realizadora Ana Rocha de Sousa venceu seis prémios, entre os quais o prémio ‘Leão de Futuro no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, onde estreou o filme.

'Listen' conta a história de uma família portuguesa emigrada em Inglaterra que fica sem a guarda das crianças devido as suspeitas de maus tratos conhecidas pelos serviços sociais britânicos.

Veja aqui os trailers das três opções para Melhor Filme Internacional: