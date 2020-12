Macron tem "tosse, febre e está muito cansado"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, que está infetado com o novo coronavírus, tem tido sintomas da doença.

Esta sexta-feira, um porta-voz do governo francês confirmou que Macron tem "sintomas reais" da covid-19, nomeadamente "tosse, febre e está muito cansado".

O responsável médico do Palácio do Eliseu, Jean-Christophe Perrochon, está a acompanhar o chefe de Estado francês e a evolução dos sintomas.

Recorde-se que Macron ficará em isolamento pelo menos sete dias, incluindo no seu 43.º aniversário, na segunda-feira, assegurando as suas funções à distância. “Muito provavelmente” foi infetado no Conselho Europeu, a 10 e 11 de dezembro, informou ontem o Eliseu à Reuters,

O Presidente francês teve um calendário internacional preenchido nos últimos dias, incluindo o seu almoço com António Costa, na quarta-feira.