Topo da tabela. Miras apontadas em França e Alemanha

A equipa parisiense vem numa tendência ascendente, desde a derrota perante o Lyon, há duas semanas, que empurrou os vermelhos e azuis para o terceiro lugar na tabela classificativa. Na semana passada, com Neymar fora do plantel por causa de uma lesão, o PSG conseguiu vencer o Lorient por 2-0 e o Lyon falhou a vitória com o Brest, colocando-se assim o PSG de novo na retaguarda do Lille, que enfrenta no próximo domingo.

O clube de Paris procura regressar ao topo da Ligue 1, perante um Lille confiante que vem de vencer por duas bolas a zero o Dijon, num jogo em que participaram os portugueses José Fonte e Xeka (saiu aos 72 minutos), bem como Tiago Djaló, que entrou aos 84 minutos. Renato Sanches ficou de fora da partida, também devido a uma lesão.

O internacional português tem sido alvo de atenção por parte da imprensa francesa, que revelou que o Lille se encontra numa situação financeira complicada, com uma dívida a oscilar entre os 130 milhões e os 200 milhões de euros. Neste âmbito, Renato Sanches poderá ser vendido pelo clube para arrecadar um total de 70 milhões de euros. O defesa português já passou pela mente de Jürgen Klopp que, segundo afirma o Le10Sport, poderá estar a pensar em levar Sanches para o Liverpool em janeiro.

O jogo poderá também decidir a continuidade de Thomas Tuchel, treinador do PSG, no clube. A derrota perante o Lyon foi aliviada pela vitória com o Lorient, mas o derradeiro teste irá acontecer no próximo domingo. Caso o PSG não consiga vencer e subir ao topo da tabela, o contrato de Tuchel, que termina no final desta temporada, poderá não ser renovado.

A luta pelo primeiro lugar da Ligue 1 está renhida, com o Lille a ocupar o espaço principal, com 32 pontos, o Paris Saint-Germain logo de seguida, com 31 pontos, e o Lyon em terceiro lugar, com 30 pontos. O Marselha está em quarto, com 27 pontos e dois jogos em falta.

Bayer e Bayern em confronto

A liderança da Bundesliga está também numa séria disputa entre o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique, que estão afastados por apenas um ponto, mantendo-se o Leverkusen imbatível até agora na Bundesliga. O último fim de semana de futebol alemão em 2020 traz um duelo de titãs, após as vitórias do Leverkusen perante o Colónia por quatro bolas a zero e do Bayern frente ao Wolfsburg por duas bolas a uma. Ambas as equipas vão pisar o relvado da BayArena no próximo domingo com um objetivo: vencer. Desde julho que não se enfrentam, e o Bayer Leverkusen não irá querer repetir a amarga derrota por duas bolas a quatro. Agora na liderança da liga, o clube irá certamente querer manter o seu lugar e vingar a derrota no último encontro contra a equipa de Manuel Neuer, Müller e Robert Lewandowski.