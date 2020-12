Ministra prevê entrega de 1,2 milhões de vacinas da Pfizer até março

Marta Temido disse, esta sexta-feira, que Portugal conta receber 1,2 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech até ao fim do primeiro trimestre do próximo ano.

"Desconhecemos ainda com certeza se acontecerão num único momento ou em várias semanas destes meses. São 312.975 (doses) no acumulado de dezembro e janeiro, 429 mil doses em fevereiro e 487.500 em março, ou seja, um total de 1,2 milhões de doses, se se confirmarem as entregas da Pfizer ao longo do primeiro trimestre”, afirmou a ministra, na audição conjunta da comissão da Saúde com a Comissão Eventual, para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

No entanto, a governante fez também questão de lembrar que estes números vão depender da “produção e distribuição de entidades terceiras” e que essa situação tem de ser acompanhada.

A ministra sublinhou ainda que existem também "grandes expectativas no processo das vacinas da Moderna e da AstraZeneca”, embora tenha admitido que estas estejam numa etapa mais atrasada em termos da sua comercialização, em especial quando comparadas com a da Pfizer.