Nota da Direção

Ao fim de cinco anos, é um novo Nascer do SOL, com uma nova Luz. (uma nova revista), prosseguindo com renovadas energias um projeto jornalístico livre e isento, irreverente, inconformado, incómodo, politicamente incorreto e, sempre, leal aos Leitores. Por quem não desistimos!

Ao longo dos últimos 14 anos, o Sol tem resistido contra ventos e marés e contra as tormentas naturais e não naturais, impondo-se no panorama dos média com um posicionamento único, como projeto exclusivamente jornalístico, defensor das liberdades e de uma sociedade liberal, com um jornalismo politicamente incorreto, que recusa o servilismo ao pensamento dominante e aos poderes instituídos nas mais variadas vertentes, da política à economia, do desporto à cultura.

Neste final do ano 2020, assinalando-se o quinto aniversário sobre a decisão de encerramento dos jornais SOL e i pelos seus acionistas de então (da Newshold) e sobre a criação da Newsplex como forma de manter vivos os dois projetos jornalísticos, entramos num novo ciclo de resistência, sem qualquer apoio do Estado, mas contando sempre com a dedicação e empenho do nosso grupo de Jornalistas e dos nossos fiéis Leitores e parceiros Anunciantes.

