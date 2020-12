StayClose Covid

Se o que as autoridades de saúde têm repetido à exaustão é verdade – e o cidadão comum não deve ir a correr fazer teste à covid-19 mal tem conhecimento de ter estado em contacto com pessoa infetada –, o que se passou nesta semana com António Costa e as imagens do primeiro-ministro português a sujeitar-se ao teste da zaragatoa imediatamente após ter sido noticiado que Emmanuel Macron, com quem almoçara na véspera, testou positivo, é mais uma operação de marketing político que em nada ajuda ao esclarecimento da população nem ao combate à covid-19. Desde logo, porque não contribui para a credibilidade das autoridades de Saúde, como a direção geral de Graça Freitas (cujo infortúnio da infeção numa reunião interna dos serviços também não veio ajudar em nada), nem muito menos do Governo e do próprio primeiro-ministro.

E isto sobretudo numa semana em que a mensagem oficial nas vésperas das Festas de Natal, no país, na Europa e no Mundo, é ‘não baixar a guarda’ nem ‘mascarar’ os riscos da pandemia, apelando-se à ‘responsabilidade’ dos cidadãos para evitar uma terceira vaga em janeiro.

Como está mais do que provado, ninguém está livre deste coronavírus, seja quem mais o desvalorizou ou relativizou, como Donald Trump, Jair Bolsonaro ou, numa primeira fase, Boris Johnson, seja quem mais o respeitou, como a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, ou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Ora, se o teste de António Costa já estava marcado por causa da visita a África, e nada tinha a ver com Emmanuel Macron ter testado positivo, então o primeiro-ministro não deveria ter alimentado tamanho e inusitado espetáculo.

