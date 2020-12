Uma entrevista

Os meus leitores sabem que normalmente não comento entrevistas nem sondagens.

São ‘factos’ demasiado passageiros para merecerem uma crónica.

Comento hoje a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à SIC pela extrema importância de um dos temas tratados: a morte de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.

A entrevista começou de um modo invulgar.

Depois da resposta de Marcelo a uma primeira pergunta do jornalista Ricardo Costa, este comentou, perentório: «Peço desculpa, mas isso não é verdade!».

Não é normal ver-se um jornalista dizer a um Presidente da República, de forma direta e sem rodeios, que não é verdade o que ele disse.

Ricardo Costa é um jornalista competente e muito esperto, que já tenho elogiado em várias ocasiões, mas que nesta entrevista se excedeu.

Talvez com a preocupação de mostrar independência, assumiu uma postura demasiado agressiva, que não se justificava.

Sobretudo no início.

E Marcelo Rebelo de Sousa reagiu mal.

Retraiu-se.

Em lugar de reforçar a postura de Estado, perdeu-a.

E começou a responder como o cidadão que, apanhado numa alhada, se quer ‘safar’ de qualquer maneira.

Interpelado sobre as razões por que levou nove meses a reagir à morte do ucraniano, o Presidente disse que falou «inúmeras vezes» do assunto com o primeiro-ministro – sugerindo que, se havia culpa, então era deste, pois não ligara às suas repetidas chamadas de atenção.

Ou seja: Marcelo atirou a responsabilidade para António Costa.

Perguntado por que razão não o disse na altura, Marcelo respondeu candidamente que nenhum jornalista lhe fez a pergunta. Ora, Marcelo, que fala de manhã, à tarde e à noite, precisava que um jornalista lhe fizesse a pergunta para dizer o que pretendia dizer? Para passar uma mensagem importante, o Presidente necessitava da ajuda dos jornalistas?

O caso é que, depois de passar a responsabilidade para António Costa, Marcelo passou-a também para os jornalistas.

