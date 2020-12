"O CDS só irá a algum lado, só recuperará se houver união"

No último conselho nacional do CDS, o parlamentar votou a favor do apoio a Marcelo, mas não é um entusiasta. O líder do CDS deve cumprir mandato, mas não podem existir sinais errados na sua equipa.

Votou a favor do apoio do CDS à recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas também disse no conselho nacional do CDS (à porta fechada) que não gosta de pessoas feitas de plasticina, referindo-se ao chefe de Estado. Não há aí uma contradição na sua atitude?

Não há contradição nenhuma. Em primeiro lugar, o conselho nacional do CDS resolveu a questão: o prof. Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do CDS. Agora, também convirá ser pragmático e claro. Em relação a 2016, houve uma alteração de circunstâncias.

Tais como?

Em relação a 2016 é possível fazer uma avaliação de mandato do prof. Marcelo Rebelo de Sousa. Por outro lado, surgiram novos partidos à direita com representação parlamentar. Surgiu a Iniciativa Liberal e surgiu o Chega. Em relação ao balanço de mandato, não falta à direita (não sou eu apenas) quem ache que o Presidente da República foi, em muitos momentos, um apoio ao Governo, em dossiês como o da substituição da procuradora-geral da República, o elogio a governantes do PS que a oposição contestava, o caso de Mário Centeno, o elogio e a defesa de António Costa em debates sensíveis como o do Novo Banco ou até uma intervenção de certa forma tardia, e de grande sensibilidade, como é o caso recente da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk. Não é à toa que figuras relevantes do Partido Socialista apoiam o prof. Marcelo Rebelo de Sousa. Este primeiro aspeto tem que ver com a avaliação do mandato. Mas o segundo aspeto tem que ver, como lhe dizia, com o surgimento de novos players no espaço político da direita, o caso da Iniciativa Liberal e do Chega, e a apresentação de candidaturas presidenciais do André Ventura e do Tiago Mayan Gonçalves, em representação dos respetivos partidos, embora as candidaturas sejam individuais. E, portanto, a minha impressão é a seguinte: faria ou não sentido que um candidato forte do CDS surgisse para evitar, através das eleições presidenciais, esta afirmação do Chega e da Iniciativa Liberal?

Acha que é isso que vai acontecer após as presidenciais?

É evidente que vão usar as eleições presidenciais como um cavalo de Troia para afirmar os partidos em eleições legislativas. No conselho nacional, ainda assim, reconheci que aqui chegados não há outra alternativa que não seja o apoio ao prof. Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a outra alternativa teria de ter surgido bem mais cedo.

Mas quem deveria ter sido apoiado mais cedo dentro do área política do CDS?

O meu ponto de vista não foi contra a proposta da direção. Mas uma coisa é apoiar um candidato, outra coisa é pedirem-me para ser um entusiástico apoiante dessa candidatura. Dizia José Ortega y Gasset que ‘eu sou eu e as minhas atuais circunstâncias’. Nas atuais circunstâncias para o CDS, o prof. Marcelo Rebelo de Sousa será o candidato que justificou o meu voto no conselho nacional. Se, lá mais atrás, tivesse surgido um candidato do CDS ou da área política do CDS, não excluindo o apoio ao prof. Marcelo Rebelo de Sousa caso não passasse à segunda volta, isso só traria vantagens para a afirmação política do CDS.

No conselho nacional queixou-se de um ato deplorável de censura por mostrar uma foto de Marcelo Rebelo de Sousa no Rock in Rio ao lado de Fernando Medina. Apagou um comentário sobre o caso no Facebook. Apagou-o porquê? Autocensura? Para evitar mais ruído interno no CDS?

A minha posição foi legítima e a minha explicação foi clara nessa publicação [no Facebook], mas percebi a dado passo que, ainda assim, estava a potenciar discussões que não tinham nada a ver com o elemento estrito dessa publicação. A expressão pode concretizar-se por múltiplas formas, através da palavra, mas também através da imagem. A vontade do presidente do conselho nacional no sentido de eu não poder usar essa imagem como pano de fundo que ilustrava a palavra configurou um ato de censura relevante. Mais grave ainda vindo de quem veio, porque Filipe Anacoreta Correia foi alguém que politicamente nasceu a fazer oposição às direções do dr. Paulo Portas. E, portanto, é a última pessoa que poderia tentar coartar, limitar, manietar a dimensão da expressão de um conselheiro nacional numa matéria relevante que, para mais, estava a ser feita com educação. Não aceitei retirar a imagem e fiz a minha intervenção com ela. Queriam que me retirassem a palavra para eu retirar a imagem.

E não retiraram.

Não.

