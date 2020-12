Alice Simões Pereira apresenta queixa-crime contra Mamadou Ba

Após Mamadou Ba ter apelado à ‘morte do homem branco’, Ana Alice Simões Pereira, não cruzou os braços e apresentou queixa contra o ex-assessor do Bloco de Esquerda por ‘uma questão pura de cidadania’.

por Maria Moreira Rato e Pedro Almeida

«O senhor Mamadou Ba é uma figura pública. Como tal, aquilo que diz torna-se notícia», começou por explicar Ana Alice Simões Pereira, de 57 anos, que, no passado dia 3 de dezembro, apresentou queixa contra o antigo assessor do Bloco de Esquerda. Juntamente com cinco testemunhas, a queixosa entendeu que as declarações proferidas pelo ativista, num encontro promovido pelo canal do YouTube Pensar Africanamente, a 21 de novembro, incitam ao ódio e à violência.

A ex-profissional de relações públicas, que reside em Santarém, acredita que «a ‘comunidade negra’ não existe». E isto «porque há negros de classe alta, média e baixa, tal como existem brancos dessas mesmas classes». Na ótica de Alice, «assim como as pessoas do interior e das periferias de Lisboa podem dizer que têm problemas, os negros e os brancos podem afirmar o mesmo». E adianta: «Todos nós, consoante o grupo social em que nos inserimos, temos problemas específicos».

Por este motivo, rejeita com veemência afirmações como «Nós temos é que matar o homem branco como sugeria o Fanon. O homem branco que nos trouxe até aqui tem de ser morto. Para evitarmos […]a morte social do sujeito político negro é preciso matar o homem branco, assassino, colonial e racista» – declarações estas proferidas por Mamadou Ba.

Importa referir que, depois da conclusão da conferência, comentários como «alguém que luta contra o racismo a incitar ao ódio» ou «mais uma vez a tecer comentários abertamente racistas», puderam ser lidos nas redes sociais.

Entretanto, em declarações ao jornal i, Mamadou Ba referiu que o que disse é «evidente» para quem quiser «perceber» o contexto.

