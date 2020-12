Atlético. A fortaleza da tapadinha

Quem vem e atravessa o rio, o Tejo neste caso, vê o campo de futebol lá no alto da Tapada. Dizem muitos que foi a Ponte 25 de Abril, outrora Salazar, inaugurada em agosto de 1966 – mais uma festa a juntar à festa que foi a receção feita aos Magriços, que conquistaram o terceiro lugar no Mundial de Inglaterra –, que matou o_Atlético. Dez anos mais tarde, o Atlético Clube de Portugal abandonava a I Divisão para nunca mais voltar.

Muito, muito antes disso, nasceu por conveniência. No dia 18 de setembro de 1942, dois clubes de Alcântara acertaram a fusão – um era o Carcavelinhos Futebol Clube, nascido a 14 de fevereiro de 1912 e que cometeu a proeza de conquistar o Campeonato de Portugal, antecessor da Taça de Portugal, na época de 1927-28, batendo o Sporting na final por 3-1; o outro era o União Foot-ball Lisboa, fundado ali um pouco mais ao lado, em Santo Amaro, no dia 3 de março de 1910, e que também atingiu uma final do Campeonato de Portugal, em 1928-29, perdendo por 1-2 com o Belenenses.

Vontades cruzadas, o Atlético ganhou vida própria e, sobretudo, uma afeição popular castiça e autêntica. Os seus adeptos ganharam a alcunha não propriamente simpática de ‘carroceiros’. Fazia parte. Até porque em Belém, quase vizinho, o Belenenses se orgulhava de uma certa nobreza. Condimentos essenciais para uma rivalidade renhida.

