Na escuridão de Mansilla de Las Mulas

Já passava da meia-noite. Essa calada hora que Victoriano Crémer definiu assim: «Hora de brujas, de beatas y de supersticiones». Foi Victoriano que não calou. Não calou a morte de Joaquín Calixto Heredia Guerra, em Mansilla de Las Mulas, quando ainda não nascera o sol do dia 21 de novembro de 1936.

Mansilla de Las Mulas é perto de León. Heredia Guerra era funcionario da_Compañia de Ferrocarriles del Norte e tinha quarenta anos. Fora acusado de ser maçom, de recolher fundos para a Izquierda Republicana e de haver presidido a um comício no qual discursara o poeta e escritor Manuel Azaña, perigosíssimo extremista. O seu julgamento foi uma farsa. Heredia evidentemente condenado e sentenciado teve de cumprir pena no Campo Principal de Prisioneros del Complejo Concentracionario de León, instalado provisoriamente no Convento de San Marcos durante a Guerra Civil de Espanha. Deitado num catre piolhoso, os seus pesadelos tornaram-se realidade nessa noite maldita de novembro. Um bando de falangistas escancarou a porta da sua cela. A cela que repartia com Victoriano Flores. «Fue como una revelación. Y se le rompieron los cordajes de la templanza, de la discreción, del valor. Y dio tal grito, que todos nos estremecimos como si nos hubieran arrancado la piel. ‘¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ayudadme!’».

