"Todos estamos a evoluir, incluindo os terroristas, lamento dizer"

Ser coordenador de Contraterrorismo da União Europeia nunca seria pera doce, mas os últimos anos foram uma enchente de trabalho para Gilles de Kerchove. Desde os ataques do Daesh ao Charlie Hebdo e ao Bataclan, em 2015, passando por receios de uma vaga de veteranos regressados à Europa após a queda do califado na Síria e no Iraque, até ao crescimento da violência de extrema-direita, não faltaram preocupações ao juiz belga encarregado de manter os europeus seguros em relação ao terrorismo. «É desafiante, porque temos de tentar estar sempre um ou dois passos à frente», diz Kerchove, pai orgulhoso do mandado de captura europeu, a este semanário. «Isso requer muito trabalho, mas é recompensador». Agora mantém os olhos postos no futuro, nos potenciais riscos do acesso facilitado a «tecnologias disruptivas», inteligência artificial, drones ou armas biológicas – até planeia montar um hub da Interpol dedicado ao assunto. «Espero que seja um lugar muito entusiasmante onde agentes de segurança, geeks e cientistas de dados trabalhem juntos», refere o juiz belga, que tomou posse há 13 anos, durante uma presidência portuguesa, e deverá abandonar o posto durante outra presidência portuguesa. «Quem sabe onde estaremos daqui a cinco anTodos estão a evoluir, incluindo os terroristas, lamento dizer».

As estatísticas da Interpol mostram um decréscimo sustentado na atividade de terroristas na Europa desde 2017 até 2019. Contudo, nos últimos meses vimos vários ataques jiadistas: Nice, Paris, Viena, Dresden... Estamos perante um pico na atividade de terroristas? É apenas uma questão de perceção? E relaciona o fenómeno com a pandemia?

É um pouco cedo para tirar conclusões mas, de facto, tivemos quatro ataques terríveis, por atores isolados. Penso que isso só confirma que a tendência se alterou. Já não vemos aquilo que experienciámos nos ataques em Bruxelas e Paris, preparados, planeados e executados pelo Daesh a partir da Síria e do Iraque, ao enviarem assassinos para a Europa. Os ataques recentes foram todos por atores isolados que não são soldados do califado ou membros da Al-Qaeda, são apenas inspirados por estas organizações mortíferas. Não creio que a covid-19 tenha algo a ver com o assunto. O que provavelmente tem algum papel, mas é muito difícil de quantificá-lo, é a replicação dos cartoons do profeta. De certa forma, a dimensão religiosa pode ser um pouco mais prevalente hoje em dia. Porque, pelo menos no caso do tipo que decapitou o professor francês [Samuel Paty], não creio que o tenha feito para agradar ao Daesh, fê-lo para defender o profeta.

Notei que não gosta de se referir a estes terroristas como lobos solitários, mas sim como parte de um ecossistema de propaganda.

Sim, porque quando se fala em lobos solitários parece que estas pessoas estão completamente isoladas. Claro que não fazem parte de uma organização, como referi, mas, de certa maneira, vivem num ecossistema onde essa ideologia tem um papel, à semelhança de qualquer outra referência intelectual ou religiosa. Por isso é que prefiro falar de atores isolados, não de lobos solitários.

Um dos ataques mais recentes, em Viena, envolveu um atirador que já fora condenado por crimes relacionado com o terrorismo em 2019 e que foi libertado mais cedo. O que correu mal aqui? Porque é que as autoridades nacionais e internacionais não foram capazes de vigiá-lo adequadamente e impedi-lo?

Bem, eu não tenho acesso ao ficheiro do caso, por isso seria difícil para mim avaliar o que correu mal. Mas, com base no que é informação pública, creio que este até é um bom exemplo de cooperação internacional. Porquê? Porque o tipo foi à Eslováquia, a Bratislava, comprar munições para a sua Kalashnikov. As autoridades eslovacas foram alertadas, tentaram identificá-lo e partilhar a informação com as forças de segurança austríacas. Mostra que fomos capazes de detetar sinais fracos, o que é bom, e que a regra de partilha de informações dentro da Europa foi cumprida. O que parece não ter funcionado foi o seguimento da informação recebida pelas autoridades austríacas – provavelmente, não tiraram as conclusões certas. Suponho que descobriremos mais nas próximas semanas. Mas não houve uma dimensão internacional deste problema, pelo que sei.

