Inês Lopes Gonçalves: "Não tracei nenhum plano, foi muito navegação à vista"

Escolheu fotografar na Feira da Ladra, onde chegou antes da hora combinada. ‘Já enfeirei umas botas’, atirou quando nos encontrámos. A conversa tinha acontecido no dia anterior, via Zoom, quando cumpria o último dia de isolamento profilático. Na última quinta-feira, a apresentadora e locutora já voltou ao palco do 5 para a meia-noite. Gosta de antiguidades, de jogos de tabuleiro e só hesita quando o assunto são datas.

Este é o teu último dia de isolamento profilático, qual é o teu estado de espírito?

ay! [risos] Estou ansiosa não só por sair de casa, porque eu gosto de estar em casa, mas também sou muito de sair. Eu sou aquela pessoa que sai de propósito de casa para ir beber um café à rua e volto. Sinto falta disso. E, claro, porque estou com muita vontade de voltar ao 5 [para a meia-noite], duas semanas fora parecem assim uma vida. Há duas semanas dizia mal de termos só as manhãs porque tínhamos recolher obrigatório à uma da tarde e, de repente, quem me dera ter as manhãs [risos]. Sobretudo quando tens miúdos, é mais difícil gerir à distância, estar aqui tipo quartel-general, a gerir tudo.

Achei curioso o facto de teres escolhido fazer as fotografias [para a entrevista] na Feira da Ladra. Porquê? Gostas de feiras?

Adoro feiras. Para já, adoro antiguidades, aliás a minha casa está cheia de peças que comprei em segunda mão, ou de coisas que encontro no lixo. Agora já não tenho tanto tempo, mas às vezes até me dava ao trabalho de parar o carro junto ao lixo e obrigava o meu marido a vir ter comigo porque não conseguia trazer tudo sozinha. E tinha tempo e paciência para tratar das coisas: lixar, envernizar...

Fazias todo esse processo de restauro?

Atenção, não tenho nenhuma formação nem conhecimento, conseguia fazer coisas muito básicas, mas pintava, lixava, deixava a casa toda suja, mas era uma coisa que me dava muito gozo.

Esse gosto pelas antiguidades poderá estar relacionado com o armazém de casa da tua avó materna, em Braga, onde passavas grandes temporadas na tua infância?

Não sei, mas por acaso é curioso, eu não sei bem o que veio primeiro porque não há assim um acontecimento em que tenha dito ‘isto fez-me sentir atraída por estas coisas’, mas lembro-me disso desde miúda. Era uma casa para onde ia desde bebé e onde passei grandes temporadas da minha vida e gostei desde sempre. A casa era sempre a mesma e teve sempre as mesmas coisas mas parecia que todos os anos, e foram muitos, havia qualquer coisa que eu ainda não tinha descoberto. Tive sempre um grande fascínio por aquilo tudo. Mas gosto muito de coisas antigas, de tudo o que seja mercados, feirinhas...

E gostas muito de arrumar, não é? Aproveitaste este isolamento para arrumar umas gavetas aí por casa?

Completamente. É logo das primeiras coisas que faço, acho que é uma espécie de terapia. As pessoas têm comportamentos engraçados quando estão sob stress ou quando têm uma preocupação ou muito trabalho por força de alguma procrastinação, o que é um clássico [risos]: eu percebi que lido muito com isso a arrumar e organizar, não sei se alguém ligado à psicologia poderia explicar se isto é uma forma de quando não conseguimos arrumar alguma coisa na vida tentamos arrumar outra [risos]. E, apesar de gostar muito de feiras, não sou nada acumuladora e ultimamente cada vez menos, estou sempre a destralhar. Mas não sou nenhuma obcecada, como naqueles documentários da Marie Kondo, que têm uma planta e três quadros [risos]. Não chego a esse ponto, mas não gosto muito de viver com aquilo de que não preciso. Estou sempre a editar, como costumo dizer [risos].

Estamos na época natalícia e tens dois filhos gémeos. Recordas alguma tradição na tua infância que tentes passar-lhes?

Não tenho assim nenhuma tradição. Havia uma coisa que se fazia em minha casa e era muito engraçado, numa altura em que éramos muitos a passar o Natal todos juntos - e que agora fica difícil de replicar. Tinha que ver com o momento em que abríamos os presentes, não sei se sorteávamos por números ou se era do mais novo ao mais velho e íamos abrindo os presentes assim. Agora, obviamente que também as famílias já não são tão grandes e também já não estamos todos juntos, muitas pessoas da minha família vivem fora. Nós não somos todos de Lisboa mas é curioso perguntares isso, que é uma coisa em que tenho pensado e que aconteceu o ano passado por uma questão de logística familiar. Nós não passámos a consoada em nossa casa e, por isso, não transportei presentes comigo, receberam os que tinham a receber em casa dos avós e depois foi muito giro porque regressámos a casa e, no dia a seguir, fizemos aquela coisa meia à americana de abrir presentes na manhã do dia 25 [de dezembro]. Acho isso tão mais giro do que ter os miúdos histéricos na consoada à espera para abrirem os presentes - para já, nunca esperamos até à meia-noite porque é impossível e eles ficam cheios de sono. Mas adorava conseguir implementar isso [abrir presentes na manhã do dia 25 de dezembro] mas não sei se vou ser bem sucedida. Mas acho muito giro.

