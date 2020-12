Portugal-Espanha. O fantasma da porta ao lado

Pelas 17h30 do dia 18 de dezembro de 1921, o placar do jornal O Século exposto no Rossio exibia a seguinte notícia: «MADRID, 18 – O encontro de foot-ball realizado hoje em Madrid, foi de 3 goals a 1 a favor dos hespanhoes». Na edição em papel, posta a circular mais tarde, acrescentavam-se pormenores, reproduzidos com a grafia de então: «O resultado para a équipe portugueza, apesar de sofrer uma derrota, não desvalorisa o foot-ball nacional. Assim é, de facto, pois ainda há bem pouco tempo os jogadores belgas, vencedores dos últimos Jogos Olímpicos, considerados, portanto, campeões do mundo, sofreram a derrota dos hespanhoes de 2 goals a 0. Não será o resultado do encontro Portugal-Hespanha honroso para nós? Certamente que sim e teremos de atender à má confecção do team, às dificuldades que a Associação de Futebol de Lisboa teve para o organisar e a falta de interesse manifestada por várias entidades, a começar pelo Estado, que dificilmente concedeu licença a alguns jogadores, funcionarios publicos».

