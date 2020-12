Luz nas folhas de uma revista

Os estores estão abertos mas nenhuma diferença faz. E o relógio nem marca cinco para a meia-noite (atenção, temos entrevista à Inês Lopes Gonçalves nesta edição!). Passa pouco das 18 horas - e falta luz. Ainda assim escolho não dar à luz por aqui, deixando-me estar apenas com a luminosidade do ecrã do computador. E das luzinhas em tons amarelados que vão surgindo da árvore de Natal, para ser justa.

Ai, o Natal - como vai ser o Natal? Algumas destacadas personalidades respondem-nos nas páginas mais à frente. Diferente, certamente - e isto parece ser das poucas certezas que vamos tendo por esta altura. Mas, mesmo no meio do caos, nada como manter os pés quentes e o estômago aconchegado - a marca portuguesa Chulé diz até que pode fazê-lo com estilo e as receitas do chef Manuel André Fernandes só me proibem de ir à despensa porque acho pouco sensato uma vez que não me levantei até agora para acender a luz. Autodisciplina, para evitar escrever a verdade. Mas falta luz e nem as iluminações de Natal colmatam o breu.

