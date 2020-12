Eduardo Cabrita alarga inquérito ao SEF após novas denúncias de violência e maus tratos

Em causa estarão as denúncias feitas por uma cidadã brasileira, sob anonimato.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou, este sábado, o alargamento do inquérito, aberto a 30 de novembro pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), às denúncias de alegada violência e maus tratos nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.

“A decisão tem por base as denúncias noticiadas este sábado pelo Diário de Notícias e, também, pelo Expresso na sua edição de sexta-feira”, informou o Governo através de comunicado.

Em causa estarão as denúncias “de uma cidadã brasileira, sob anonimato, divulgadas na edição de 28 de novembro do Diário de Notícias", lê-se ainda na mesma nota enviada à Comunicação Social.