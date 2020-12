Portugal ultrapassa os seis mil óbitos por covid-19

O boletim da DGS, divulgado este sábado, revela que morreram mais 86 pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 6.063 o número de vítimas mortais no país desde o início da pandemia.

Portugal volta assim a registar mais de 80 mortes associadas ao coronavírus em apenas 24 horas, nos últimos dez dias apenas sexta-feira ficou abaixo, tendo reportado 75 mortes.

Segundo o novo balanço, foram ainda registados mais 3.835 novos casos de infeção, atualizando o total de contágios para 370.787.

Metade dos óbitos das últimas 24 horas foram reportados na Região Norte, que soma agora 2.873 mortes por covid-19, ou seja 47% do total de 6063 óbitos reportados a nível nacional

Em Lisboa e Vale do Tejo ocorreram 29 óbitos, atualizando o total de vítimas mortais da região para 2.091. No Alentejo há dois óbitos a lamentar (256 no total), enquanto no Algarve morreu mais uma pessoa (total de 63) e a Madeira conta também com mais uma morte.

Quanto aos internamentos, atualmente estão hospitalizadas 2.973 doentes, menos 88 do que ontem, dos quais 485 encontram-se nos cuidados intensivos, mais um face a sexta-feira.

O boletim revela ainda que mais 4.124 pessoas venceram a doença, havendo agora um total de 294.814, desde o início da pandemia.