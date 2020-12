Barack Obama revela que namorado da filha está a viver em sua casa

O antigo Presidente dos EUA Barack Obama revelou num podcast que o namorado da sua filha mais velha, Malia, de 22 anos, está a viver em sua casa.

Rory Farquharson está a cumprir o dever de maior recolhimento, face à apandemia, com a namorada em casa da família de Malia, depois de ter recebido uma proposta de trabalho numa zona próxima ao local onde vivem os Obama.

"Ele já tinha uma proposta de emprego aqui, então nós demos-lhe abrigo", brincou Barack Obama, que decsreve o namorada filha como "um jovem brilhante". Malia e Rory conheceram-se quando ambos estudavam na Universidade de Harvard.

"Até queríamos não gostar dele, mas é um bom menino", acrescentou Obama, com um sorriso.

Questionado sobre a diferença em ter um rapaz em casa, visto que até agora só viva com mulheres - Michelle e as duas filhas -, Obama não hesitou: "Um rapaz sabe comer. É estranho vê-lo consumir comida. As minhas contas no supermercado subiram cerca de 30%".