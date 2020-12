Prédio desaba no centro de Lisboa e provoca seis feridos

Um incêndio num prédio de quatro andares, no centro de Lisboa, provocou, este domingo, um ferido grave e cinco ligeiros, segundo declarações dos bombeiros e da PSP à Lusa.

O alerta para uma explosão foi registado às 07h48. Depois as chamas tomaram conta do prédio e uma "fachada do edifício caiu para a via pública em cima de viaturas", segundo a mesma fonte.

Os feridos foram transportados para o hospital de São José, em Lisboa.

O vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro, admite que a explosão possa ter ocorrido na sequêncida de uma fuga de gás.

Neste momento, segundo o site da Proteção Civil, estão no local 49 bombeiros, apoiados por 18 viaturas, no local. Devido aos riscos que o prédio apresenta, os bombeiros não podem entrar no seu interior, o que levou a Proteção Civil a recorrer a equipas cinotécnicas para verificar se existem mais pessoas por baixo dos escombros.