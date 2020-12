Alemanha regista 22.771 casos e 409 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas

O país está a enfrentar medidas mais rigorosas - as escolas e todo o comércio não-essencial vão estar encerrados até 10 de janeiro - para impedir a propagação do novo coronavírus

Nas últimas 24 horas foram registados mais 22.771 novos casos de covid-19 na Alemanha, elevando assim o número de casos desde o início da pandemai para 1.393.009.

Foram ainda confirmados mais 409 óbitos relacionados com a nova doença no país. Já morreram 26.049 pessoas infetadas com covid-19 no país liderado por Angela Merkel.

O país está a enfrentar medidas mais rigorosas - as escolas e todo o comércio não-essencial vão estar encerrados até 10 de janeiro - para impedir a propagação do novo coronavírus numa altura em que os números de casos e mortes diárias por covid-19 tem vindo a subir e a pressão nos hospitais está a aumentar.