Novo SARS-Cov-2. Países Baixos e Bélgica suspendem voos do Reino Unido. ECDC vai emitir avaliação de ameaça

Os Países Baixos e a Bélgica suspenderam este domingo os voos oriundos do Reino Unido depois de a nova variante de SARS-Cov-2, identificada pela primeira vez no Sul de Inglaterra e associada a uma disseminação mais rápida da infeção, ter sido detetada nos Países Baixos.

Segundo a imprensa internacional, a decisão dos Países Baixos vigora até ao final do ano e na Bélgica pelo menos nas próximas 24 horas, estando também suspensas ligações ferroviárias.

Como o SOL avançou no fim de semana, a nova variante do coronavírus está a preocupar as autoridades europeias. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças confirmou na sexta-feira a este jornal que estava a monitorizar a situação de perto com o Reino Unido e outros Estados Membros, não adiantando se havia reporte noutros países, o que agora se confirma nos Países Baixos. "Estamos a trabalhar um Avaliação Rápida de Ameaça, que será publicada no início da próxima semana», indicou a autoridade europeia de saúde pública. Este tipo de avaliação foi feito no início da epidemia e quando foram detetados os primeiros casos de reinfeção.

Durante a semana, em declarações ao i, o responsável da unidade do Instituto Ricardo Jorge que acompanha a diversidade genética do coronavírus adiantou que estão a concluir a análise de 400 vírus que circularam nesta segunda vaga, o que permitirá perceber quais as variantes mais comuns no país e se esta variante inglesa surge em alguns dos casos desta amostra.

João Paulo Gomes admitiu ao i que, dadas as mutações presentes, justificar-se-ia maior vigilância de quem chega do Reino Unido para detetar precocemente uma introdução. Medidas que só deverão avançar se houver uma decisão a nível europeu.

O que se sabe sobre a nova variante

Desde o início da epidemia já foram detetados milhares de variantes do SARS-CoV-2. Não há indícios de que esta seja mais patogénica, mas poderá ter maior transmissibilidade, o que está em investigação. Uma das preocupações é o facto de, entre 17 mutações, ter uma mutação que afeta a proteína spike, a peça do vírus para entrar nas células.

Depois do primeiro alerta na semana passada, o Governo britânico anunciou este fim de semana que o Natal vai ter regras mais apertadas e fechou de novo comércio não essencial em Londres e nas zonas do Sul do país com maior risco de contágio. As reuniões de até três agregados familiares foram proibidas nas zonas do país com nível de risco mais elevado e só será permitido encontros entre duas pessoas no espaço público. No resto do país poderá haver reuniões familiares mas agora apenas no dia de Natal. Até aqui estava prevista uma folga de cinco dias nas restrições, entre 23 e 27 de dezembro.