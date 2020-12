Encontrado corpo em praia fluvial de Ponte da Barca

Foi encontrado um corpo no rio junto à praia fluvial de Lavradas, em Ponte da Barca, este domingo, segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo ao Jornal de Notícias.

O alerta foi registado às 10h37. As autoridades foram alertadas para presença de "um corpo no rio, preso a um arbusto", na zona da praia fluvial.

18 operacionais dos Bombeiros de Ponte da Barca e da GNR estão envolvidos no resgate do corpo, apoiados por sete viaturas e um bote.