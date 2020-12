Efemérides de 21 de dezembro

Estreou há 69 anos a primeira novela brasileira, Sua vida me pertence

1470 Os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar descobriram há 550 anos a ilha de S. Tomé.

1620 Os pioneiros do Mayflower desembarcaram há 400 anos na costa Leste norte-americana, no actual lugar de Plymouth, Massachusetts.

1898 O elemento rádio foi descoberto há 122 anos pelos cientistas casados Pierre e Marie Curie.

1913 Nasceram há 107 anos as Palavras Cruzadas, publicadas pelo jornal New York World, e da autoria de Arthur Wynne (1871-1945), um inglês emigrado (desde os 19 anos) nos EUA.

1925 Estreou-se há 95 anos no Teatro Bolshoi de Moscovo, o filme mudo e de propaganda, já um clássico do cinema, de Serguei Eisenstein (1898-1948), destacadíssimo cineasta soviético, O Couraçado Potemkin.

1951 Estreou há 69 anos a primeira novela brasileira, Sua vida me pertence, na extinta TV Tupi de São Paulo, gravada em directo 2 vezes por semana, com apenas 15 episódios, durando 2 meses.

1975 Onze ministros delegados à conferência bianual da OPEP, em Viena, foram mantidos como reféns há 45 anos por um comando palestiniano de 6 elementos, num ataque (talvez o seu 1º espectacular) liderado por Carlos o Chacal, em que morreram 3 dos cerca de 60 reféns.

1988 O Atentado de Lockerbie. ataque terrorista (com a mãozinha líbia de Khadafi – 1942-2011) que fez explodir um Boeing 747, da Panam, que se despenhou sobre a localidade escocesa com aquele nome, morrendo 275 pessoas, mais de metade (189) de nacionalidade americana, teve lugar há 32 anos.

2005 O Governo português de José Sócrates (2005-11) chegou a acordo com Joe Berardo, há 15 anos, para que a coleção de arte do especulador madeirense ficasse no Centro Cultural de Belém, contra ventos e marés culturais.

2006 O Cartão do Cidadão foi aprovado há 14 anos (Governo de Sócrates) na Assembleia da República.

2015 Um incêndio de grandes proporções destruiu há 5 anos o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo.

2017 Fechou há 3 anos o Tribunal Internacional para a Jugoalávia.