Repórter emociona-se em direto ao recordar a mãe que morreu de covid-19 | Vídeo

Um repórter brasileiro emocionou-se em direto ao falar da morte da atriz Nicette Bruno, vítima da covid-19, e explicou depois que também tinha perdido a mãe devido à doença.

Pedro Neville entrou em direto na GloboNews, este domingo, para falar da morte de Nicette Bruno, aos 87 anos, mas acabou por recordar a mãe, que morreu em novembro, e emocionou a colega de trabalho e jornalista Lilian Ribeiro, que estava em estúdio, depois de referir que a mãe também se chamava Lilian.

"Há quase dois meses, minha mãe se foi por causa da covid-19. Você tem o mesmo nome dela, Lílian. Ela não desgrudava do meu pai, acompanhou ele em uma viagem para o sul. Quando a gente fala da perda de uma pessoa querida [que foi vítima do vírus] tem que falar também de consciencialização", começou por dizer, revelando depois que a mãe foi internada em outubro e que também o pai foi diagnosticado com covid-19.

"O meu pai só perdeu o paladar. A gente não sabe o que faz evoluir com ou sem gravidade. Minha mãe já tinha mais de 60 anos e fumou por 30. O sistema imunológico também não era muito bom", lamentou. "Ela acabou melhorando no final, conseguiu falar connosco pelo vidro, quer dizer, a gente pode ler os lábios dela dizendo 'mamãe ama vocês'. Deu uma esperança. Ela vivia para o meu pai, depois para os filhos e aí chegaram os netos. E os cachorros, que também são da família porque sentem falta", acrescentou.

“Estou falando isso porque a gente precisa de consciencialização. Quem é jovem e está indo na praia, na festinha, fica sem máscara, acha que não vai acontecer nada… Não é bem assim. Pode não acontecer nada com você, mas você pode levar o vírus para alguém querido da sua família", rematou, visivelmente emocionado.