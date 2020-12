Ariana Grande está noiva

Ariana Grande está pronta para elevar para outro patamar o seu relacionamento com Dalton Gomez. A cantora, de 27 anos, está noiva.

Foi através das redes sociais que Ariana Grande anunciou a novidade, ao mostrar o seu anel de noivado, que não passou despercebido aos fãs e à imprensa.

O agente imobiliário, de 25 anos, decidiu pedir em casamento a artista, depois de dez meses de namoro, com um anel que, segundo a imprensa internacional, pode custar mais de 200 mil euros.

Recorde-se que o casal assumiu o relacionamento em junho, depois de vários rumores. Em maio, Dalton Gomez já tinha aparecido no videoclipe de Stuck with U, uma música da cantora com Justin Bieber.

Anteriormente, Ariana Grande já tinha estado noiva de Pete Davidson, de quem se separou em outubro de 2018.