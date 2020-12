Taça da Liga: Leões enfrentam FC Porto. Encarnados vão jogar contra o Sporting de Braga

O Sporting de Braga, o Benfica, o FC Porto e o Sporting conheceram, esta segunda-feira, os adversários para os jogos das meias-finais da Taça da Liga de 2020/2021. Os leões vão enfrentar os FC Porto no dia 19 de janeiro e o Braga vai enfrentar o Benfica no dia 20 de janeiro.

O encontro decisivo irá ter lugar no dia 23 de janeiro entre as duas equipas vencedoras. A Liga ainda tem esperança de poder ter público presente nos jogos da final four, depois de terem sido realizados seis testes piloto "que correram da melhor forma”, de acordo com a Liga Portuguesa de Futebol.

O Sporting de Braga é o atualmente detentor do troféu da Taça da Liga mas é o Sporting, este ano, que está a liderar a competição. Os encarnados são a equipa com mais troféus da Taça e o FC Porto nunca venceu a competição.