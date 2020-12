Belém. Afinal Marcelo não faz mensagem de Ano Novo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu esta segunda-feira não fazer a tradicional mensagem de Ano Novo. Numa nota oficial, o Chefe de Estado sustentou que "participa, na qualidade de candidato às eleições presidenciais, em debates com outros candidatos nos dias imediatos". Inicialmente, no passado domingo, o Chefe de Estado tinha dito ao i que "sim", faria a mensagem de Ano Novo. Porém, olhando para o calendário, mudou de ideias.

Na nota oficial de Belém, o Presidente explica que "em 2021 as eleições estão previstas para 24 de janeiro, pelo que o dia 1 é bem antes do início da campanha eleitoral a 10 de janeiro. No entanto, o Presidente da República decidiu não dirigir a tradicional mensagem de Ano Novo aos Portugueses, pois participa, na qualidade de candidato às eleições presidenciais, em debates com outros candidatos nos dias imediatos". De facto, como recandidato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa tem marcado já um debate televisivo no dia 2 de janeiro com a adversária Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. Antes dessa data, o Presidente, na qualidade de recandidato presidencial, também dará várias entrevistas.

O Presidente da República fez ainda um histórico sobre os seus antecessores na nota oficial que explica a decisão: "Depois do 25 de abril, todos os cinco Presidentes da República eleitos depois da Constituição de 1976 dirigiram tais mensagens aos Portugueses, com duas exceções, a dos Presidentes da República Mário Soares e Jorge Sampaio, que não o fizeram respetivamente a 1 de janeiro de 1991 e a 1 de janeiro de 2001, pois se estava em pleno período de campanha eleitoral para as eleições de 13 de janeiro de 1991 e de 14 de janeiro de 2001, tendo-se a campanha eleitoral iniciado a 30 de dezembro de 1990 e a 31 de dezembro de 2010, 14 dias antes do ato eleitoral em que foram reeleitos".

Mais à frente, o Chefe de Estado recordou também o caso do general Ramalho Eanes e o de Cavaco Silva:" O General Ramalho Eanes fez a tradicional mensagem a 1 de janeiro de 1981, mas já estava reeleito desde 7 de dezembro de 1980. Já em 2011, em que as eleições presidenciais se desenrolaram a 23 de janeiro, o Presidente Cavaco Silva proferiu a mensagem a 1 de janeiro, portanto antes do início da campanha eleitoral".