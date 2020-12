Ativista cria campanha online para homenagear vítimas de violência doméstica

Campanha online decorre a 30 de dezembro e conta com a participação de várias personalidades.

No dia 30 de dezembro, personalidades das mais diversas áreas vão juntar-se para homenagear as vítimas de violência doméstica na campanha online “Uma Vítima, Um Nome!”.

A campanha, criada pela ativista Francisca de Magalhães Barros, vai contar com a participação da Dra. Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoios à Criança, do ex-ministro Rui Pereira, da Dra. Isabel Aguiar Branco, advogada, e das atrizes, apresentadoras e comediantes, Ana Sofia Martins, Beatriz Monteiro, Helena Amaral, Isabel Figueira, Isabela Valadeiro, Mariana Monteiro, Melânia Gomes, Marisa Cruz, Manuela Coelho, Nilton e Rita Cruz.

“Para fazer uma última homenagem às vítimas de violência doméstica eu criei a campanha online que decorrerá no dia 30 de dezembro em que todos os participantes levam a mão ao coração. Posteriormente qualquer pessoa pode participar utilizando as hashtags da campanha”, explica Francisca Magalhães de Barros.

Como participar:

Campanha Uma Vítima, Um nome!

No dia 30 de dezembro vamos dizer um nome num pequeno vídeo por cada vítima de violência doméstica. Junta-te a nós. #umavitimaumnome #portugal #mundo pela ativista @franciscademagalhaesbarros