Ministra revela os cinco hospitais onde arranca a vacinação contra a covid-19 no dia 27

As vacinas Pfizer-BioNTech chegam a Portugal no dia 26 e os profissionais de saúde serão vacinados logo no dia 27.

Portugal vai começar a administração da vacina contra a covid-19 no dia 27 de dezembro, garante a ministra da Saúde, Marta Temido. As vacinas vão chegar no dia 26 e serão levadas para cinco centros hospitalares: dois no Porto, dois em Lisboa e um em Coimbra.

Após a reunião de trabalho sobre o Plano de Vacinação de combate ao novo coronavírus, a ministra confirmou que as primeiras vacinas vão para os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário de São João, do Centro Hospitalar Universitário do Porto, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

As cinco unidades hospitalares escolhidas são as "instituições de fim de linha que temos de preservar na sua capacidade de resposta" e que "representam a referenciação no Serviço Nacional de Saúde", sublinha Marta Temido.

Esta será a primeira etapa da vacinação que se prolonga e irá sofrer algumas alterações durante o mês de janeiro. Na segunda etapa vai haver "alargamento da vacinação a outras unidades do SNS e a estruturas residenciais para pessoas institucionalizadas", declara a ministra.