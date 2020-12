Governo cria "período transitório" para cidadãos portugueses que cheguem do Reino Unido

Numa altura em que a lista de países que têm impedido viagens do Reino Unido está a aumentar, devido ao aparecimento de uma nova estripe do novo coronavírus no país, o Governo português anunciou a criação de "um período transitório", depois de já ter dito que iria continuar a permitir viagens entre o Reino Unido e Portugal aos cidadãos portugueses mas sublinhado que este teria de apresentar um teste de despiste ao novo coronavíurs negativo.

Este período transitório foi criado para os cidadãos que não tenham possibilidade de fazer o teste antes de viajar para o país. Assim, mal pisem solo português serão encaminhados para realizarem o teste à covid-19. "O Governo português está ciente da situação difícil de gerir por parte das companhias aéreas, nomeadamente quanto à questão contraordenacional e quanto aos cidadãos que se preparavam para embarcar no Reino Unido com destino a Portugal e que não dispunham ainda de um teste negativo ao SARS-COV-2", refere o Ministério das Infraestruturas num comunicado enviado às redações.

"Os cidadãos nacionais e legalmente residentes em Portugal que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste negativo sejam encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito (ficando em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde)", pode ler-se ainda na nota.

Já o governo regional da Madeira decidiu, esta segunda-feira, que as pessoas que chegarem à ilha sem teste negativo ao novo vírus devem fazê-lo à chegada e entre o 5.º e 7.º dias, devendo aguardar os resultados em isolamento profilático. "Os viajantes que desembarquem nos Aeroportos da Região Autónoma da Madeira, provenientes do Reino Unido, que não sejam portadores de teste de despiste à SRAS-CoV-2, com resultado negativo, devem efetuar o teste PCR de despiste à SARS-CoV-2 e, enquanto aguardam os resultados do mesmo, devem permanecer em isolamento profilático obrigatório em estabelecimento hoteleiro requisitado pelo Governo Regional para o efeito", pode ler-se num comunicado do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP.