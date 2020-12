Casal convida 10 mil pessoas para casamento drive-in na Malásia

A cerimónia realizou-se à frente a um prédio do governo da Malásia enquanto os convidados passavam de carro a celebrar a união do casal. Os convidados ainda receberem um jantar pré-embalado.

A pandemia adiou o sonho de muitos casais de poderem dar o laço matrimonial. No ano passado, Portugal juntou quase 40 mil pessoas, enquanto em 2020 só casou 21 mil casais.

Contudo, na Malásia, houve um casal que não baixou os braços e encontrou uma solução para o seu casamento. A noiva Oceane Alagia e o noivo Tengku Muhammed Hafiz reuniram cerca de 10 mil pessoas num drive-thru para assistirem à cerimónia, com direito a jantar, seguindo assim as medidas seguras para a covid-19.

Sentados de fora do prédio do governo em Putrajaya, no sul da capital Kuala Lampur na Malásia, o casal deu o nó enquanto os carros dos convidados passavam lentamente na estrada, de janela fechada, a cortejar e acenar para os recém-casados. Foram precisas três horas, segundo a BBC, para que todos os carros saudassem o casal.

“Fui informado de que há mais de 10.000 carros aqui desde esta manhã”, escreveu o pai do marido, que é político e ex-ministro do gabinete de Tengku Adnan, na publicação do Facebook.

Ao seguir as regras de distanciamento social, os convidados tiveram direito a um jantar pré-embalado através do ponto de entrega feito através da janela do carro.

De acordo com a BBC, o casamento aconteceu um dia antes de o pai do noivo, político de renome, ser considerado culpado num caso de corrupção de 500 mil dólares e ser condenado a uma multa e ainda a 12 meses de prisão.