Há uma regra que não pode ser infringida na casa de Kate e William

Kate Middleton e o príncipe William têm três filhos e, tal como outros pais, impõem algumas regras em casa, mas há uma que George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois, não podem infringir.

Segundo o Mirror, que cita fonte próxima da família, é estritamente proibido gritar. De acordo com o jornal britânico, qualquer uma das crianças que levante a voz deixa a sala onde está e é levada para outro ambiente para discutir o seu castigo.

A criança “é retirada de cena ou interrompida, e Kate e William falam com ela no momento e com calma. As coisas são explicadas e as consequências faladas. Eles nunca gritam", contou