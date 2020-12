Ex-coelhinha da Playboy fala sobre relação de Hugh Hefner com modelos: "Ele não fazia sexo com nenhuma de nós"

Jenna Bentley, uma das famosas ex-coelhinhas da Playboy, decidiu esclarecer uma das maiores polémicas sobre o fundador da revista masculina, Hugh Hefner. Segundo a modelo, Hefner "não fazia sexo" com nenhuma das coelhinhas nas festas famosas onde atores, músicos e políticos compareciam, e que muitos apelidavam de "festas de sexo".

"Ele não fazia sexo com nenhuma de nós. Era só para as fotografias e para aparecer na imprensa. Mas é impressionante o número de pessoas que acreditava que, aos 90 anos, ele dormia com loiras de 20!", esclarece a modelo de 31 anos, em entrevista ao Daily Mail.

Bentley afirma ainda que foi obrigada a assinar um acordo de confidencialidade para se tornar uma coelhinha da Playboy, revista da qual foi capa no ano de 2018. "Se aquelas paredes falassem", disse ainda.